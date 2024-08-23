Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından DenizBank’ın desteğiyle 13 yıldır düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası bir boyuta taşınan “14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması” için başvurular 31 Ağustos 2024’te sona eriyor.

Başvurular 31 Ağustos’ta Sona Eriyor (2)-1

Bakan İbrahim Yumaklı, üretim ve üreticinin yüzyılını fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren tüm fotoğraf tutkunlarını yarışmaya katılmaya davet etti. Bakan Yumaklı, bu yarışmanın tarım, orman, toprak ve suyun önemine dair farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Başvurular 31 Ağustos’ta Sona Eriyor

Bu yıl “Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı” temasıyla gerçekleştirilecek olan yarışma, “Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tema”, “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları” ve “DenizBank Çalışanları” olmak üzere 6 farklı kategoride düzenleniyor. Yarışmaya tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, gıda ve köy yaşamına dair konularla katılım sağlanabiliyor. Başvurular, 22 Nisan 2024 tarihinde başlamış olup, 31 Ağustos 2024’e kadar devam edecek.

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Başvurular 31 Ağustos’ta Sona Eriyor (2)

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral ve birçok tanınmış isim yer alıyor. 14 dalda ödül verilecek yarışmanın sonuçları 23 Eylül - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında açıklanacak, ardından düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Başvurular 31 Ağustos’ta Sona Eriyor (1)

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yarışmanın uluslararası boyuta taşınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, yarışmanın şartlarına https://www.tarimormaninsan.com adresinden ulaşılabileceğini ifade etti. Yumaklı, “Türkiye Yüzyılı’nda üretimi ve üreticiyi ön plana çıkarma hedefimiz doğrultusunda, bu yılki temamızla büyük bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Muhabir: Hakan Demirbaş