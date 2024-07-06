Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlardan üreticilere kadar çeşitli finansal destekler sağlıyor. Bu kapsamda, belirlenen kriterleri karşılayan bireylere yapılan destek ödemeleri büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu ayki destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN ÖDEME DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çiftçilere toplamda 1 milyar 879 milyon 139 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin aktarıldığını bildirdi. Bakanlık, bu ödemelerin detaylarını şu şekilde paylaştı:

Tarım Sigortaları: 1 milyar 861 milyon 119 bin TL prim desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımları: 7 milyon 405 bin 130 TL

Sertifikalı Tohum Üretimi: 5 milyon 725 bin 429 TL

Hububat ve Baklagil-Dane Mısır Üretimi: 3 milyon 261 bin 741 TL

Toprak Analizi: 1 milyon 627 bin 700 TL

Bakan Yumaklı'dan Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yaptığı açıklamada, "1 milyar 879 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Bu ödemelerin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

GEÇMİŞ DESTEK ÖDEMELERİ

Geçtiğimiz günlerde de çiftçilere toplamda 2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştı. Vatandaşlar, her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeleri yakından takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurusuna göre, destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.