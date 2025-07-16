Türkiye'nin orta Anadolu bölgesinde yer alan Yozgat ile Karadeniz'in güneydoğusundaki Sivas, kara yoluyla ulaşımın yoğun olduğu iki şehir olarak dikkat çekiyor.

D200/E88 üzerinden ( 224 km ) 2 saat 49 dakika

D200/E88 ve Sivas - Adana Yolu/D260 üzerinden ( 248 km ) 3 saat 23 dakika

Yozgat-Boğazlıyan Yolu ve D200/E88 üzerinden ( 271 km ) 3 saat 25 dakika yol sürmektedir.

Otobüs ile yapılan yolcukta;

3 saat 50 dakika sürmektedir.

Ortalama 400 TL fiyat ile yolculuk yapmak mümkün.

Hızlı Tren ile yapılan yolcukta;

1 saat 33 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sefer saatler;

08:37 – 10:20

14:49 – 16:22

20:17 – 22:00

Olmak üzere üç sefer vardır.

Can güvenliğiniz için kurallara uyunuz ve önemlerinizi alınız.

Hayırlı yolculuklar dileriz.