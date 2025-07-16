Türkiye'nin orta Anadolu bölgesinde yer alan Yozgat ile Karadeniz'in güneydoğusundaki Sivas, kara yoluyla ulaşımın yoğun olduğu iki şehir olarak dikkat çekiyor.
D200/E88 üzerinden ( 224 km ) 2 saat 49 dakika
D200/E88 ve Sivas - Adana Yolu/D260 üzerinden ( 248 km ) 3 saat 23 dakika
Yozgat-Boğazlıyan Yolu ve D200/E88 üzerinden ( 271 km ) 3 saat 25 dakika yol sürmektedir.
Otobüs ile yapılan yolcukta;
3 saat 50 dakika sürmektedir.
Ortalama 400 TL fiyat ile yolculuk yapmak mümkün.
Hızlı Tren ile yapılan yolcukta;
1 saat 33 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlayabilirsiniz.
Sefer saatler;
08:37 – 10:20
14:49 – 16:22
20:17 – 22:00
Olmak üzere üç sefer vardır.
Can güvenliğiniz için kurallara uyunuz ve önemlerinizi alınız.
Hayırlı yolculuklar dileriz.