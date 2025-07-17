Yozgat-Sinop Arası Kaç Kilometre

Karayolu üzerinden Yozgat’tan Sinop’a olan mesafe yaklaşık 455 kilometre olarak ölçülüyor. Bu uzaklık, sürüş güzergâhı ve tercih edilen yola göre az da olsa değişiklik gösterebilir.

Yolculuk Süresi Ne Kadar

Özel araçla yapılan seyahatlerde bu mesafe yaklaşık 6 ila 7 saat arasında tamamlanabiliyor. Yol boyunca Amasya, Tokat ve Samsun güzergâhları tercih edilebiliyor. Güzergâh üzerindeki yol durumu, trafik yoğunluğu ve hava şartları da süreyi etkileyen faktörler arasında.

Otobüsle Ulaşım Mümkün Mü

Yozgat’tan Sinop’a doğrudan otobüs seferleri sınırlı olsa da, Ankara veya Samsun aktarmalı olarak ulaşım sağlanabiliyor. Bu durumda otobüs yolculuğu toplamda 8 ila 10 saat sürebiliyor.

Yol Güzergahında Ne Var

Yozgat’tan Karadeniz kıyısına doğru uzanan bu rota, İç Anadolu’nun bozkırından başlayıp Karadeniz’in yemyeşil doğasına açılan manzaralar sunuyor. Özellikle Amasya ve Samsun gibi illerden geçerken tarihi ve doğal güzellikler eşlik ediyor.

Yozgat ile Sinop arasında seyahat etmek isteyenler için ortalama 455 kilometrelik bu yol, hem keşif dolu hem de keyifli bir rota sunuyor.