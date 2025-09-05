Yozgat Novada Avm Cinegold sinemalarında ve Yimpaş Vizyon Sinemalarında Aksiyonun, dramın, korkunun ve komedinin birbirine karıştığı 5-12 Eylül 2025 tarihleri arasında , sinema salonlarına uğrayarak göz atmanız gereken filmler!

Sinemaya gitmek için bir bahane arıyorsanız, bu film listesi tam size göre! Her zevke hitap eden, farklı türlerdeki filmlerle bu hafta sinema salonları sizi bekliyor. Dramdan aksiyona, korkudan komediye kadar pek çok seçenek, film izleme keyfini zirveye taşıyor. Hangi filmi izleyeceğinize karar vermek ise bir hayli zor olabilir! İşte bu hafta vizyona girecek film seçenekleri.

Canterville'in Gizemli Şatosu

Tür: Animasyon, Komedi, Aile, Fantastik

Gösterim saatleri: 11:15, 13:00, 14:45, 16:30,

Amerikan bir aile Londra'daki "the Canterville Chase" köşküne taşınır. Köşk'te 300 yıldır Sör Simon De Canterville (Stephen Fry) isimli bir hayalet yaşar.

Korku Seansı 4: Son Ayin

Tür: Korku

Gösterim saatleri: 12:00, 14:45, 17:30, 20:15

Paranormal araştırmacılar Ed (Patrick Wilson) ve Lorraine Warren (Vera Farmiga), karşılarına çıkan gizemli varlıklarla yüzleşmeleri gereken son ve korkutucu bir vakayı üstlenirler.

Kâfir 2: Kurban

Tür: Korku

Gösterim saatleri: 16:00, 18:00, 20:00

Zeynep, annesini korkunç ve esrarengiz bir ölüm sonucu kaybeder. Üzerinden yıllar geçen bu olay sonrası neredeyse hiç görmediği babasının da esrarengiz bir şekilde öldüğünün haber alır. İstanbul’da teyzesiyle birlikte yaşayan Zeynep, bu olay üzerine neredeyse hiç görmediği ve bilmediği anne ve babasının köye gitmeye karar verir.Ebeveynlerinin ölümüne sebep olan kabus bu sefer de Zeynep’in izini sürmeye başlar ve Zeynep kendisini içinden çıkılamaz bir musallatın ortasında bulur.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5

Tür: Animasyon, Macera

Gösterim saatleri: 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15

Kaptan Pengu'nun dostu Yozo'yu Profesör Alfa isimli bir bilim insanı kaçırır. Kaptan Pengu ve arkadaşları, Yozo'yu kurtarmak için büyük bir maceraya atılırlar.

Female Fight Club

Tür: Aksiyon

Gösterim saatleri: 18:15, 20:15

Eskiden başarılı bir dövüşçü olan, ancak sonrasında bu dünyadan uzaklaşmış Rebecca'nın (Amy Johnston) kız kardeşi 150 bin $ gibi yüklü bir borcun altına girmiştir. Babası Holt (Dolph Lundgren) da hapistedir. Kardeşi Kate'in bir sadistin kurbanı olmasını engellemek için istemese de yeraltı dövüş dünyasının kirli ortamlarına yeniden adım atmak zorunda kalır.

Çıkış 8

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

Gösterim saatleri: 18:15, 20:30

Bir yeraltı geçidinde kaybolan bir adam, gizemli bir "rehberin" peşinden gider. Fakat geçidin derinliklerine indikçe art arda yaşadığı garip olaylar gerçeklik ile yanılsama arasındaki çizgiyi silikleştirir. Bu esrarengiz mekanda sıkışıp kalan adamın geçitten kaçıp kurtulup kurtulamayacağı muammadır.

Kadıköy Boğası

Tür: Komedi

Gösterim saatleri: 11:30, 13:45

Film, Mustafa Başaran'ın hayat hikayesini konu alıyor. Bu bol kahkahalı komedi filminin vizyon tarihinin duyurulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir heyecan oluştu. Özellikle Mustafa Başaran'ın takipçileri, filmi merakla ve sabırsızlıkla beklemekte.