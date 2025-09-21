Yozgat Novada Avm Cinegold sinemalarında ve Yimpaş Vizyon Sinemalarında Aksiyonun, dramın, korkunun ve komedinin birbirine karıştığı 19-26 Eylül 2025 tarihleri arasında , sinema salonlarına uğrayarak göz atmanız gereken filmler!

Sinemaya gitmek için bir bahane arıyorsanız, bu film listesi tam size göre! Her zevke hitap eden, farklı türlerdeki filmlerle bu hafta sinema salonları sizi bekliyor. Dramdan aksiyona, korkudan komediye kadar pek çok seçenek, film izleme keyfini zirveye taşıyor. Hangi filmi izleyeceğinize karar vermek ise bir hayli zor olabilir! İşte bu hafta vizyona girecek film seçenekleri.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi

Tür: Animasyon, Aksiyon, Fantastik, Gerilim

Gösterim saatleri: 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

İblis Avcıları Birliği üyeleri ve Hashira'lar, iblislere karşı yaklaşan savaşa hazırlık amacıyla Hashira Eğitimi'ni alırlar. Bu sırada Muzan Kibutsuji bir anda Ubuyashiki Malikanesi'nde belirir. Birlik liderlerinin tehlikede olduğunu gören Tanjiro ve Hashira'lar karargâha koşar, fakat Muzan Kibutsuji tarafından gizemli bir boşluğun derinliklerine sürüklenirler. Tanjiro ve İblis Avcıları Birliği'nin düştüğü bu yer, iblislerin sığınağı olan Sonsuzluk Kalesi'dir. Burada İblis Avcısı Birliği ile iblisler arasındaki nihai savaşın fitili ateşlenir.

Korku Seansı 4: Son Ayin

Tür: Korku

Gösterim saatleri: 12:00, 14:45, 17:30, 20:15

Paranormal araştırmacılar Ed (Patrick Wilson) ve Lorraine Warren (Vera Farmiga), karşılarına çıkan gizemli varlıklarla yüzleşmeleri gereken son ve korkutucu bir vakayı üstlenirler.

Jester 2

Tür: Korku, Gerilim

Gösterim saatleri: 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15

Cadılar Bayramı gecesi, beklenmedik karşılaşmaları beraberinde getirir. İçine kapanık bir sihirbaz adayı, tuhaf ve karanlık bir varlıkla tanışır. Masum görünen bir oyun bir anda ölümcül bir kabus hâline gelir. Atılacak her adımın bir bedeli vardır.

Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk

Tür: Romantik, Fantastik, Dram

Gösterim saatleri: 12:45, 16:00, 18:15, 20:30,

Sarah (Margot Robbie) ve David (Colin Farrell), ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışırlar. Bu iki yabancı, bir anda kendilerini geçmişte yaşadıkları önemli anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye mecbur bırakacaktır.

Super Charlie

Tür: Animasyon, Aile, Aksiyon, Komedi

Gösterim saatleri: 14:00, 16:00, 18:00

10 yaşındaki Willie'nin hayali, polis babasıyla birlikte şehri suçlulardan korumak ve süper kahramanlık yapmaktır. Kardeşi Charlie'nin doğumu, onun bu hayaline ulaşmasına yardım eder. Çünkü Charlie, süper güçlere sahip bir bebektir! Abi-kardeş ikilisi kendilerini bir anda şehri kurtarmak için cesurca atıldıkları maceraların içinde bulurlar.