Yozgat Novada Avm Cinegold sinemalarında ve Yimpaş Vizyon Sinemalarında Aksiyonun, dramın, korkunun ve komedinin birbirine karıştığı 17-24 Ekim 2025 tarihleri arasında , sinema salonlarına uğrayarak göz atmanız gereken filmler!

Sinemaya gitmek için bir bahane arıyorsanız, bu film listesi tam size göre! Her zevke hitap eden, farklı türlerdeki filmlerle bu hafta sinema salonları sizi bekliyor. Dramdan aksiyona, korkudan komediye kadar pek çok seçenek, film izleme keyfini zirveye taşıyor. Hangi filmi izleyeceğinize karar vermek ise bir hayli zor olabilir! İşte bu hafta vizyona girecek film seçenekleri.



Mevlana Mest-i Aşk

Tür: Biyografi, Dram

Gösterim saatleri: 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30

Mevlana’nın yakın dostu ve gönül yoldaşı olan Şems-i Tebrizi, geride hiçbir ipucu bırakmadan esrarengiz biçimde kayıplara karışır. Bu durum başta Mevlana olmak üzere Şems-i Tebrizi'nin yakın çevresini oluşturan insanları endişeye sürükler. Başına Talihsiz bir kaza mı gelmiştir yoksa zaman zaman yaptığı gibi inzivaya mı çekilmiştir? Veya en kötüsü -sevenleri kadar hasımları da çok olduğundan- bir cinayete mi kurban gitmiştir?

Siyah Telefon 2

Tür: Korku, Gerilim

Gösterim saatleri: 13:45, 16:45, 18:45, 21:15

Dört yıl önce, 13 yaşındaki Finney Shaw (Mason Thames), korkunç The Grabber’ı (Ethan Hawke) öldürüp onun pençelerinden kurtulan tek kişi olmayı başarır. Ama gerçek kötülük ölümün üstesinden gelir ve o siyah telefon yeniden çalmaya başlarr! Fin artık 17 yaşındadır. Esaretin travmalarıyla boğuşurken 15 yaşındaki kız kardeşi Gwen (Madeleine McGraw), rüyalarında gelen siyah telefon çağrılarıyla Alpine Lake kış kampında takip edilen üç çocuğun ürkütücü görüntülerini görür. Gwen, bu gizemi çözmek ve The Grabber’ın intikamını durdurmak için Fin’i kampa gitmeye ikna eder. Karlı bir fırtınada kardeşler, katilin aileleriyle olan şok edici bağını ortaya çıkarır. Ölümden sonra daha da fazla güç kazanan The Grabber’la yüzleşen Fin ve Gwen, hayatta kalmak için her şeylerini ortaya koyar.



Gabby'nin Hayal Evi: Film

Tür: Aile, Komedi, Macera, Animasyon

Gösterim saatleri: 18:30, 20:30

"Gabby'nin Hayal Evi" dizisinin bu film uyarlamasında, Gabby'nin büyükannesi Gigi ile birlikte “Kedi Francisco” adlı şehirde çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Tron: Ares

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon

Gösterim saatleri: 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00

Yüksek yetkinlikteki "Ares" isimli bir program, dijital dünyadan seçilip gerçek dünyaya tehlikeli bir göreve gönderilir. Bu görev, insanlığın yapay zeka varlıkları ile ilk karşılaşması olacaktır.

Mustafa Kemal

Tür: Animasyon, Biyografi

Gösterim saatleri: 11:00, 12:45, 14:30, 16:30, 18:15, 20:15

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan serinin ikinci filmi, geçmişe yapılan bir zaman yolculuğu üzerinden Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesi’nden Trablusgarp Savaşı’na uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Yavuz, Mine ve Nihat, “Miniya” adını verdikleri robotla Uluslararası Teknoloji Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmektedir. Ancak dışarıdan gelen bir müdahale sonucunda Miniya kontrolden çıkar ve kendine bir robot ordusu kurarak gençlerin peşine düşer. Saklanmak ve bu tehditle başa çıkmak isteyen Yavuz ve arkadaşları, bir zaman makinesi yardımıyla geçmişe, Mustafa Kemal’in gençlik yıllarına gider.

Selanik Askerî Rüştiyesi’nden Trablusgarp Savaşı’na uzanan bu tarihi yolculukta Mustafa Kemal’in liderlik vasıflarına tanık olan gençler, ondan aldıkları ilhamla kendi liderlik güçlerini keşfeder. Günümüze döndüklerinde ise robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlardır.