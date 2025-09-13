Yozgat Novada Avm Cinegold sinemalarında ve Yimpaş Vizyon Sinemalarında Aksiyonun, dramın, korkunun ve komedinin birbirine karıştığı 12-19 Eylül 2025 tarihleri arasında , sinema salonlarına uğrayarak göz atmanız gereken filmler!

Sinemaya gitmek için bir bahane arıyorsanız, bu film listesi tam size göre! Her zevke hitap eden, farklı türlerdeki filmlerle bu hafta sinema salonları sizi bekliyor. Dramdan aksiyona, korkudan komediye kadar pek çok seçenek, film izleme keyfini zirveye taşıyor. Hangi filmi izleyeceğinize karar vermek ise bir hayli zor olabilir! İşte bu hafta vizyona girecek film seçenekleri.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi

Tür: Animasyon, Aksiyon, Fantastik, Gerilim

Gösterim saatleri: 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

İblis Avcıları Birliği üyeleri ve Hashira'lar, iblislere karşı yaklaşan savaşa hazırlık amacıyla Hashira Eğitimi'ni alırlar. Bu sırada Muzan Kibutsuji bir anda Ubuyashiki Malikanesi'nde belirir. Birlik liderlerinin tehlikede olduğunu gören Tanjiro ve Hashira'lar karargâha koşar, fakat Muzan Kibutsuji tarafından gizemli bir boşluğun derinliklerine sürüklenirler. Tanjiro ve İblis Avcıları Birliği'nin düştüğü bu yer, iblislerin sığınağı olan Sonsuzluk Kalesi'dir. Burada İblis Avcısı Birliği ile iblisler arasındaki nihai savaşın fitili ateşlenir.

Korku Seansı 4: Son Ayin

Tür: Korku

Gösterim saatleri: 12:00, 14:45, 17:30, 20:15

Paranormal araştırmacılar Ed (Patrick Wilson) ve Lorraine Warren (Vera Farmiga), karşılarına çıkan gizemli varlıklarla yüzleşmeleri gereken son ve korkutucu bir vakayı üstlenirler.

Kül Kedisi

Tür: Animasyon, Aile

Gösterim saatleri: 11:15, 13:00, 14:45

Bildiğimiz Kül Kedisi hikâyesinden farklı olarak bu animasyonda Caterella, prensin evlilik teklifini reddeder ve kendi macerasına doğru yola çıkar.

Alkarısı 2

Tür: Korku

Gösterim saatleri: 16:30, 18:30, 20:30

Yeni kitaplarına ilham olması için hikayeler araştırmak isteyen bir arkadaş grubu çok eski ve terk edilmiş bir köye giderler. Fakat gittikleri köy, Alkarısı'nın lanetlediği bir köydür. Grubun sırları ölümü beraberinde getirecektir.

Program

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gizem, Gerilim

Gösterim saatleri: 19:00, 21:00

Adem, her gününü benzer bir şekilde yaşamaktadır. Bu yüzden kendisini gerçeklik ile sanal dünya arasında sıkışmış bulur. Bu karmaşık dünyada karşılaştığı yapay zeka asistanı, onu geçmişiyle yüzleşmeye zorlar. Adem, bu süreçte kendi kimliğini sorgulamak ve hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

Oyuncak Hikayesi

Tür: Animasyon, Macera, Aile, Komedi

Gösterim saatleri: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Buzz Lightyear adlı yeni çıkan oyuncak, Andy'e hediye edilir. Oyuncağı çok seven Andy, eski gözdesi Şerif Woody'e olan ilgisini yitirir. Bir gün Buzz yanlışlıkla pencereden aşağı uçunca, herkes Woody'nin onu öldürdüğüne inanır. Woody, kendisini kurtarabilmek için Buzz'ın arkasından giderek onu geri getirmeye karar verir. Fakat ikiliyi dış dünyada büyük tehlikelerle dolu maceralar beklemektedir.