Yozgat Novada Avm Cinegold sinemalarında ve Yimpaş Vizyon Sinemalarında Aksiyonun, dramın, korkunun ve komedinin birbirine karıştığı 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında , sinema salonlarına uğrayarak göz atmanız gereken filmler!

Sinemaya gitmek için bir bahane arıyorsanız, bu film listesi tam size göre! Her zevke hitap eden, farklı türlerdeki filmlerle bu hafta sinema salonları sizi bekliyor. Dramdan aksiyona, korkudan komediye kadar pek çok seçenek, film izleme keyfini zirveye taşıyor. Hangi filmi izleyeceğinize karar vermek ise bir hayli zor olabilir! İşte bu hafta vizyona girecek film seçenekleri.

Tafiti: Çölde Macera

Tür: Animasyon, Aile, Macera

Gösterim saatleri: 14:15, 16:15, 18:15, 20:15

Genç mirket Tafiti, çalı domuzu Bristles'ın arkadaşlık girişimlerini başta reddeder. Tafiti'nin büyük babası bir yılan tarafından ısırılınca iyileştirecek ilacı bulmak için yola atılır. Bu yolculukta yanına katılan Bristles, maceraların arkadaşlarla daha iyi olduğunu kanıtlamak ister.

Tron: Ares

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon

Gösterim saatleri: 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00

Yüksek yetkinlikteki "Ares" isimli bir program, dijital dünyadan seçilip gerçek dünyaya tehlikeli bir göreve gönderilir. Bu görev, insanlığın yapay zeka varlıkları ile ilk karşılaşması olacaktır.

Mustafa Kemal

Tür: Animasyon, Biyografi

Gösterim saatleri: 11:00, 12:45, 14:30, 16:30, 18:15, 20:15

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan serinin ikinci filmi, geçmişe yapılan bir zaman yolculuğu üzerinden Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesi’nden Trablusgarp Savaşı’na uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Yavuz, Mine ve Nihat, “Miniya” adını verdikleri robotla Uluslararası Teknoloji Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmektedir. Ancak dışarıdan gelen bir müdahale sonucunda Miniya kontrolden çıkar ve kendine bir robot ordusu kurarak gençlerin peşine düşer. Saklanmak ve bu tehditle başa çıkmak isteyen Yavuz ve arkadaşları, bir zaman makinesi yardımıyla geçmişe, Mustafa Kemal’in gençlik yıllarına gider.

Selanik Askerî Rüştiyesi’nden Trablusgarp Savaşı’na uzanan bu tarihi yolculukta Mustafa Kemal’in liderlik vasıflarına tanık olan gençler, ondan aldıkları ilhamla kendi liderlik güçlerini keşfeder. Günümüze döndüklerinde ise robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlardır.

Gazap 2

Tür: Gerilim, Korku

Gösterim saatleri: 17:15, 19:15, 21:15

Geceleri barmenlik yapan Kaan, İstanbul'da yaşadığı şanssız bir olay üzerine kalınca kendisine babasından kalan köy evine kaçar. Burada babasının karanlık geçmişini ve cinler tarafından öldürüldüğünü öğrenecektir.