Yozgat Novada Avm Cinegold sinemalarında ve Yimpaş Vizyon Sinemalarında Aksiyonun, dramın, korkunun ve komedinin birbirine karıştığı 03-10 Ekim 2025 tarihleri arasında , sinema salonlarına uğrayarak göz atmanız gereken filmler!

Sinemaya gitmek için bir bahane arıyorsanız, bu film listesi tam size göre! Her zevke hitap eden, farklı türlerdeki filmlerle bu hafta sinema salonları sizi bekliyor. Dramdan aksiyona, korkudan komediye kadar pek çok seçenek, film izleme keyfini zirveye taşıyor. Hangi filmi izleyeceğinize karar vermek ise bir hayli zor olabilir! İşte bu hafta vizyona girecek film seçenekleri.

Gabby'nin Hayal Evi: Film

Tür: Aile, Komedi, Macera, Animasyon

Gösterim saatleri: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

"Gabby'nin Hayal Evi" dizisinin bu film uyarlamasında, Gabby'nin büyükannesi Gigi ile birlikte “Kedi Francisco” adlı şehirde çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Aşk ve Yemek

Tür: Romantik

Gösterim saatleri: 13:30, 15:45, 18:00, 20:15

Kebapçı bir aile, Adana’dan göç etmek zorunda kalır. Yolculuk sırasında bir anda kendilerini Tokat’ta bulurlar. Film, izleyicileri sürprizlerle dolu, leziz bir macera davet ediyor!

Cesur Kirpi

Tür: Animasyon, Aile, Macera

Gösterim saatleri: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Kirpi Holly'nin (Kíla Lord Cassidy) en büyük hayali, büyük bir tavşan ailesinin parçası olmaktır. Bir komşusu Walter hafızasını kaybedince Holly bu fırsatı yakalar ve Walter'ı babası olduğuna inandırır. Fakat Walter, aynı zamanda kendini bir çizgi roman şövalyesi zannetmektedir. Bu komik kafa karışıklığı, çılgın bir yolculuğa dönüşür. Fakat elbette gerçek bir aile yalanlarla değil, dostluk ve sevgi ile atılan adımlarla oluşur.

Oflu Hoca 5

Tür: Komedi

Gösterim saatleri: 13:45, 16:00, 18:15, 20:30

Oflu Hoca (Çetin Altay), eşini kaybeder. Artık hayatına bekar devam eden Oflu Hoca'nın hâline arkadaşları çok üzülür ve onu evlendirmek isterler. Oflu Hoca'ya uygun birini bulmak için yaptıkları her girişim farklı bir maceraya kapı açar.

Tafiti: Çölde Macera

Tür: Animasyon, Aile, Macera

Gösterim saatleri: 14:15, 16:15, 18:15, 20:15

Genç mirket Tafiti, çalı domuzu Bristles'ın arkadaşlık girişimlerini başta reddeder. Tafiti'nin büyük babası bir yılan tarafından ısırılınca iyileştirecek ilacı bulmak için yola atılır. Bu yolculukta yanına katılan Bristles, maceraların arkadaşlarla daha iyi olduğunu kanıtlamak ister.

Korku Seansı 4: Son Ayin

Tür: Korku

Gösterim saatleri: 12:00, 14:45, 17:30, 20:15

Paranormal araştırmacılar Ed (Patrick Wilson) ve Lorraine Warren (Vera Farmiga), karşılarına çıkan gizemli varlıklarla yüzleşmeleri gereken son ve korkutucu bir vakayı üstlenirler.