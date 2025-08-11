Yozgat Novada Avm Cinegold sinemalarında ve Yimpaş Vizyon Sinemalarında Aksiyonun, dramın, korkunun ve komedinin birbirine karıştığı bu haftada, sinema salonlarına uğrayarak göz atmanız gereken filmler!

Sinemaya gitmek için bir bahane arıyorsanız, bu film listesi tam size göre! Her zevke hitap eden, farklı türlerdeki filmlerle bu hafta sinema salonları sizi bekliyor. Dramdan aksiyona, korkudan komediye kadar pek çok seçenek, film izleme keyfini zirveye taşıyor. Hangi filmi izleyeceğinize karar vermek ise bir hayli zor olabilir! İşte bu hafta vizyona girecek film seçenekleri.

Kulyas 2: Zikr-i Ayin

Tür: Korku

Gösterim saaatleri: 11:00, 13:00, 15:00

18.⁠ ⁠Yüzyılda Rus Çarlarından Çar Nikola'nın hasta olan oğlu için Kars’ta Katerina Köşkü'nü yapmasıyla başlayan bu hikaye, yüzyıllar boyu süren kadim bir soydan günümüze kadar ulaşır. Helen, sevdiği adamı geri kazanmak için büyücüye gider ve yasaklı büyüler yapar. Ancak bilmediği kutsal bir soy bağı vardır…

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5

Tür: Animasyon, Macera

Gösterim saatleri: 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15

Kaptan Pengu'nun dostu Yozo'yu Profesör Alfa isimli bir bilim insanı kaçırır. Kaptan Pengu ve arkadaşları, Yozo'yu kurtarmak için büyük bir maceraya atılırlar.

Eye for an Eye

Tür: Korku

Gösterim saatleri: 15:45, 17:45, 20:00

Anna (Whitney Peak), ebeveynlerinin ölümünün yasını tutarken büyükannesiyle kalmak için New York'tan Florida'ya taşınır. Orada bazı gençlerle takılmaya başlar, ancak korkunç bir şiddet olayına tanıklık edince kendini korkunç bir tuzağın içinde bulacaktır.

Kayıp Detaylar

Tür: Dram, Suç

Gösterim saatleri: 18:00, 20:00

Alzheimer hastası polis memuru Özgün Tekin'in kızı, bir trafik kazası sonucu hayata veda eder. Özgün; polis kimliğinin, hastalığının ve geçmişinin sırtına yüklemiş olduğu zorluklar ile büyük bir mücadele verir.

Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2

Tür: Aile, Komedi, Suç, Macera, Animasyon

Gösterim saatleri: 11:15, 13:30

"Kim Demiş Kötüyüz Diye?" serisinin yeni bölümünde, suçlu hayvanlar çetesinin üyeleri, yeni ve iyi insanlara dönüşmeye çalışırken, güven ve kabul bulmakta zorlanıyorlar. Ancak, tümüyle kadınlardan oluşan bir suçlu çetesi tarafından "son bir iş" yapmaya zorlanarak emekliliklerinden çıkarılıyorlar.

Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar

Tür: Bilim Kurgu, Macera

Gösterim saatleri: 17:00, 20:00

Marvel'ın en efsanevi ailelerinden biri olan Fantastik Dörtlü, yeniden sinemaya dönüyor!

Fakat aile, şimdiye kadarki en zorlu sınavını vermek üzere. Hem kahramanlık görevlerini hem de aile bağlarını korumaya çalışan dörtlü, Dünya’yı açgözlü bir uzay tanrısı Galactus ve onun habercisi Gümüş Sörfçü'ye karşı savunmalıdırlar.

Şirinler Filmi

Tür: Animasyon, Aile, Fantastik

Gösterim saatleri: 12:00, 14:00, 16:00

Şirin Baba, kötü büyücüler Razamel ve Gargamel (JP Karliak) tarafından gizemli bir şekilde kaçırılır. Şirine (Rihanna) liderliğindeki Şirinler, onu kurtarmak için gerçek dünyada zorlu bir göreve çıkarlar. Yeni dostlarının desteğiyle, Şirinler yalnızca Şirin Baba’yı değil, aynı zamanda evrenin kaderini de belirleyecek büyük bir sırrı keşfetmek zorundadır.