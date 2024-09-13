Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekiplerince, öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Merkez başta olmak üzere Boğazlıyan, Akdağmadeni, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde Trafik Jandarma ekiplerinde öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, servis araçlarında bulunması gereken sesli ve görsel ikaz donanımları, araçların lastik basınçlarının kontrolü, servis aracına inme ve binme esnasında dikkat edilecek hususlar, sürücülerin hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

Denetimler kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak okul çevreleri ve güzergahlarındaki trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirleri ve denetimlerimiz eğitim ve öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.