Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut satışlarını daha sıkı bir denetim altına alarak vergi kaçakçılığına karşı tedbirlerini artırdı. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla başlatılan bu kapsamlı denetimlerde, ev alım-satım işlemleri detaylı bir şekilde inceleniyor.

Yozgat’ta da son dönemde yükselen konut fiyatları, tapu harcı ödemelerinde rekor seviyelere ulaşılmasına neden oldu. Ancak, bazı kişiler daha düşük tapu harcı ödemek amacıyla gerçek satış bedelini rayiç bedel olarak gösterme yoluna gidiyor. Bu tür uygulamalar, Maliye Bakanlığı tarafından vergi kaçırma olarak değerlendiriliyor ve yasaklanmış durumda.

Yeni düzenlemelere göre, konut alım-satım işlemlerinde beyan edilen satış bedelinin rayiç bedel olarak gösterilmesi halinde, hem gerçek tapu harcı tahsil edilecek hem de ciddi vergi cezaları uygulanacak. Bu çerçevede, son 10 yıl içerisindeki tüm konut alım-satım işlemleri incelenecek ve yanlış beyanlarda bulunanlar hakkında cezai işlem yapılacak.

Özellikle konut kredisiyle ev alanların ödedikleri kredi tutarı ile beyan edilen satış bedeli arasındaki farklar da kontrol edilecek. Gerçek bedelin altında bir satış bedeli beyan edenler için ceza miktarı 6.549 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bu tür cezai durumlardan kaçınmak isteyen kişilere, satış bedelini doğru beyan etmeleri ve gerçek tapu harcı üzerinden işlem yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı bu yeni denetim ve cezai düzenlemeler, vergi kaçakçılığını önlemeyi ve daha adil bir vergi sistemi oluşturmayı hedefliyor.