Harita verilerine göre bölge, "Şiddetli Kurak" ve "Aşırı Şiddetli Kurak" kategorilerinde yer alarak, önümüzdeki dönem için ciddi su sıkıntısı sinyalleri veriyor.

MGM’nin Standardize Yağış İndeksi (SPI) metoduyla hazırladığı ve Eylül 2025'te yayımlanan harita, Yozgat il sınırlarının önemli bir bölümünün koyu kahverengi ve siyah tonlarla işaretlendiğini gösteriyor. Bu renkler, kuraklık şiddeti skalasında sırasıyla "Aşırı Şiddetli Kurak (Extremely Dry)" ve "Olağanüstü Çok Şiddetli Kurak (Exceptionally Dry)" seviyelerine tekabül ediyor.

Haritada yer alan veriler, Yozgat’ın sadece merkez ve güney bölgelerinde değil, genelinde uzun bir süredir yağış eksikliği yaşandığını teyit ediyor.

Kuraklık tehdidi, sadece Yozgat ile sınırlı kalmazken, harita incelendiğinde, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas ve Kayseri gibi komşu illerin de ciddi şekilde etkilendiği görülüyor. Özellikle Kırıkkale'nin büyük bir kısmı ve Sivas'ın batı kesimleri de Yozgat ile benzer şekilde "Aşırı Şiddetli Kurak" kategorisinde yer alıyor.

Ülke genelindeki durum göz önüne alındığında ise bölgeler arasında keskin farklılıklar olduğu dikkat çekiyor. Marmara Bölgesi’nin batı kesimleri ve Trakya, "Olağanüstü Çok Şiddetli Kurak" seviyeleriyle en yüksek kuraklık riski altındaki diğer bölgeler olarak öne çıkıyor.