Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Ağustos 2025 güncel kuraklık haritası, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da endişe yarattı. Son verilere göre Yozgat, “şiddetli kuraklık” kategorisinde yer aldı. Uzmanlar, su kaynaklarının alarm verdiğine dikkat çekti.

Yağışlar Mevsim Normallerinin Altında Kaldı

MGM’nin Standart Yağış İndeksi (SPI) verilerine göre hazırlanan haritada, Yozgat’ta yağışların son aylarda mevsim normallerinin oldukça altında seyrettiği belirtildi. Kuraklık nedeniyle kentin su kaynaklarında ciddi azalmalar yaşanırken, hem içme suyu hem de tarımsal sulamada sorunlar baş göstermeye başladı.

Tarımsal Üretimde Verim Kaybı Riski

Bölgede baraj doluluk oranlarında düşüş yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle kırsal alanlarda tarımsal üretimin tehlike altında olduğunu vurguladı. Kuraklık koşullarının devam etmesi halinde Eylül ve Ekim aylarında verim kayıplarının artabileceği ifade edildi.

Meteoroloji’nin yayınladığı kuraklık haritasında yalnızca Yozgat değil, Türkiye’nin iç ve güney kesimlerindeki birçok ilde de riskin büyüdüğü görüldü. Bazı bölgelerde “çok şiddetli kuraklık” seviyesi tespit edilirken, özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun doğusundaki illerde kuraklık sınırının alarm seviyesine dayandığı belirtildi.

Vatandaşa Su Tasarrufu Uyarısı

Yetkililer, su kaynaklarının korunması amacıyla vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Özellikle bahçe sulaması ve tarımsal sulamalarda kontrollü kullanımın önemine vurgu yapılırken, bireysel tüketimlerde de dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Uzmanlar, kuraklığın etkilerinin azaltılması için hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.