Yozgat SHÇEK Spor Kulübü, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Koçak’ı kadrosuna dahil etti.

Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy yaptığı açıklamada, Berkay’ın çok yönlü futbol anlayışıyla takıma güç katacağını belirterek, “Orta sahanın her bölgesinde görev alabilen, gerektiğinde kanatlarda da oynayabilen Berkay; çift ayağını kullanabilme yeteneği, oyun zekâsı ve mücadeleci ruhuyla camiamıza önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Futbol kariyerine Yozgat Spor Kulübü’nde başlayan Berkay Koçak, ardından Yozgat Belediye Bozok Spor Kulübü altyapısında forma giydi. Daha sonra Yurdum Gençlik Spor Kulübü’nün U-16 ve Süper Amatör takımlarında oynayan genç futbolcu, Yozgat Esnaf Spor Kulübü’nde de görev yaptı.

Berkay Koçak, aynı zamanda Yozgat futboluna uzun yıllar emek vermiş, Bozok Yıldızları Veteran Takımı’nda hem futbolculuk hem de yöneticilik yapan Haşim Koçak’ın oğlu olarak köklü bir futbol geleneğini temsil ediyor.

Başkan Çeliksoy, “Kıymetli sporcumuza ve onu yetiştiren saygıdeğer babası Haşim Koçak’a teşekkür ediyor, Berkay’ın kulübümüz çatısı altında büyük başarılara imza atacağına gönülden inanıyorum. Yozgat SHÇEK Spor Kulübü ailesine hoş geldin Berkay” ifadelerini kullandı.