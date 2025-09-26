SGK tarafından yapılan açıklamada, kayıt dışı istihdamın çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün ve ücretlerinin eksik bildirilmesi anlamına geldiği belirtildi. Bu durumun, çalışanların sosyal güvenceden yoksun kalmasına, işverenler arasında haksız rekabete ve kamu gelirlerinde kayba yol açtığı vurgulandı.

Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmasının anayasal bir hak olduğu hatırlatılan açıklamada, sigortasız çalışmanın işveren açısından da yasal yükümlülükleri ihlal etmek anlamına geldiği ifade edildi. Çalışanların sigortasız çalıştırılması durumunda iş kazası, malullük ve ölüm aylığı, işsizlik sigortası ve diğer sosyal haklardan yararlanamayacakları kaydedildi.

Denetimlerde kayıt dışı istihdam tespit edilmesi hâlinde mevzuatta öngörülen idari para cezalarının uygulanacağı bildirildi. Cezalar, fiilin niteliğine ve tekrarına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin bir yıl boyunca bir işçinin kayıt dışı çalıştırılması durumunda, idari ceza 14 asgari ücrete kadar uygulanabiliyor. Ayrıca primler gecikme cezası ve zammıyla tahsil ediliyor, teşvikler durduruluyor ve haksız yararlanılan teşvikler geri alınıyor.

Açıklamada, yabancı uyruklu işçi çalıştıracak işverenlerin önceden çalışma izni alması gerektiği vurgulandı. Çalışma izni olmayan yabancı işçi çalıştırılması hâlinde 2025 yılı için her kişi başına 81 bin 683 lira idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Ayrıca, üç ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılmasının zorunlu olduğu, yapılmaması hâlinde her işçi ve ay için 2 bin 179 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Çalışanların sigortalı olup olmadıklarını e-Devlet, ALO 170, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya CİMER üzerinden sorgulayabilecekleri, sigortasız çalıştırıldıklarını düşündüklerinde aynı kanallardan ihbar ve şikâyetlerini iletebilecekleri bildirildi.

SGK yetkilileri, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinin hem çalışanları koruyacağını hem de işverenleri olası cezalar ve mağduriyetlerden koruyacağını vurguladı.