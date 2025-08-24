Şenlikte Koliva Rüzgarı Esti

Yozgat Belediyesi'nin gelenekselleşmiş etkinliği olan Sürmeli Şenlikleri, üçüncü gününde Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva konseriyle renkli anlara sahne oldu. Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte, müzikseverler unutulmaz bir akşam geçirdi.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın sahneye çıkarak Koliva'nın solistiyle birlikte ‘Yozgat Sürmelisi' türküsünü seslendirmesi oldu.

Katılımcılar tarafından büyük alkış alan bu performans, şenliklere damga vurdu. Konser alanını dolduran kalabalık hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Yozgat Belediye Başkan Kazım Arslan da vatandaşlarla birlikte konseri izleyerek festival coşkusuna ortak oldu. Başkan Arslan, etkinliğe gösterilen yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.