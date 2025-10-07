Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından hayata geçirilen “Yozgat Seni Çağırıyor” projesi kapsamında, uzun süredir memleketlerine gidemeyen ya da Yozgat’ı ilk kez görmek isteyen hemşehriler için düzenlenen gezi programı büyük ilgi gördü. Program çerçevesinde katılımcılar Akdağmadeni’ni ziyaret etti.

Gezi kapsamında ilçede yer alan tescilli tarihi yapılar incelendi. Katılımcılara Akdağmadeni’nin tarihi geçmişi, kültürel dokusu ve doğal güzellikleri hakkında görevliler tarafından bilgi verildi. Ziyaretin ardından misafirlere Ak Konak’ta belediye tarafından salep ikram edildi. Program kapsamında ayrıca Akdağmadeni Şehitliği ziyaret edilerek dualar edildi.

Etkinliğin devamında, İç Anadolu Bölgesi’nin “cenneti” olarak nitelendirilen Akdağmadeni ormanlarında bulunan Kadıpınarı Tabiat Parkı gezildi. Katılımcılar, yapılan ikramlar eşliğinde doğa içinde keyifli vakit geçirdi.

Programa katılan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, hemşehrilerle bir araya gelerek kendilerini ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Yalçın, “Bu güzel program vesilesiyle hemşehrilerimizi Akdağmadeni’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. İlçemizin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk” dedi.

Başkan Yalçın ayrıca projeyi hayata geçirerek Ankara’da yaşayan, memleketlerini uzun süredir göremeyen veya hiç ziyaret edememiş hemşehrilere bu imkânı sağlayan Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Selçuk Bağcı’ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.