Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden DEM Parti grup toplantısındaki sloganlara tepki.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) DEM Parti grup toplantısında, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganların büyük bir üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Açıkgöz, yaptığı açıklamada, Gazi Meclis’in, Türk milletinin bağımsızlığının ve demokrasisinin sembolü olduğunu vurguladı.

Açıkgöz, “Şehitlerimizin kanıyla kurulmuş bu çatı altında, milletimizin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütü elebaşının isminin anılması hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi.

Dernek olarak bu tür söylemlerin toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verdiğine inandıklarını dile getiren Açıkgöz, devletin ilgili kurumlarının gereken hassasiyeti göstereceğine inandıklarını ifade etti.

Açıkgöz, şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin fedakârlıklarına saygı gösterilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, “Bu ülke, bedelini canıyla ödemiş insanların emanetidir. Vatanımızın birliği, milletimizin huzuru her şeyin üzerindedir” ifadelerini kullandı.