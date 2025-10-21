Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Av. Ömer Açıkel’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Açıkgöz, dernek faaliyetleri ve şehit ailelerinin talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açıkgöz, Yozgat’ın nüfus oranına göre Türkiye’nin en çok şehit vermiş illerinden biri olduğunu belirterek, “Hem şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak hem de ailelerimizin taleplerini karşılamak amacıyla onlara layık bir dernek binası kazandırmalıyız” dedi.

Açıkgöz, bu kapsamda Yozgat’ın tarihi simgelerinden biri olan eski Askerlik Şubesi binasının dernek faaliyetleri ve şehit-gazi ailelerinin ziyaretine açık bir merkez olarak tahsis edilmesini talep etti. Başkan Açıkgöz, “Bu adım, şehitlerimiz ile Yozgat’ın tarihi değerlerini buluşturacak ve ziyaretçilere sürekli açık bir alan kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Adayı Açıkel ise, dernek üyelerine teşekkür ederek, şehit ve gazilerin anısını yaşatacak projelere destek vereceklerini söyledi.