Başkan Açıkgöz, ziyaretlerinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek onların sosyal, kültürel ve maddi ihtiyaçlarını dinliyor, sorunlarına çözüm yolları üretmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütüyor. Ayrıca ailelerin moral ve motivasyonunu artıracak etkinlikler planlayarak, yalnız olmadıklarını hissettirmeyi hedefliyor.

Ziyaretlerde Açıkgöz’ün samimi ve yakın ilgisi, şehit yakınları ve gaziler tarafından büyük takdir topluyor.

Başkan Açıkgöz, şehit ailelerinin taleplerini dinlemek ve onları ilgili kurumlara yönlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artıracak projelerde de öncülük ediyor.

Açıkgöz, ziyaretlerin devam edeceğini belirterek, şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesine yönelik sosyal projelerin sürdürüleceğini söyledi.

Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz yalnız değildir. Onların her zaman yanında olmayı, yaşadıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Ziyaretlerimizde ailelerimizin hem sosyal hem de kültürel anlamda ihtiyaçlarını dinliyor, çözüm yolları üretiyoruz. Maddi ve manevi destek sağlamanın yanı sıra, onların moral ve motivasyonlarını artıracak etkinlikler de düzenliyoruz. Her bir ziyaret, onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve toplumumuzda dayanışma bilincini güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Bu çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ve şehit ailelerimiz ile gazilerimizin her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.