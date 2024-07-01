Yapmış olduğu incelemeler kapsamında basın açıklamasında bulunan İl Başkanı Yaşar, “Şehir Stadyumu’nun ihalesi 2021 yılında yapıldı ve o zaman yüklenici firma 500 gün içerisinde tamamlayacağını söyledi. Fakat şuan Şehir Stadyumu kaderine terk edildi” dedi.

Yozgat Şehir Stadyumu’nun son durumu hakkın da bilgi veren Yaşar, “İnşaat alanında incelemelerde bulunduk. Yozgat Şehir Stadyumu 2021 yılında ihalesi yapılmıştı ve eski yeri yıkılarak tekrar yapılması konusunda karar verilmişti. 2021 yılında ihalesi yapılmış müteahhide yer teslimi yapılmış müteahhit belirli bir süre belirli bir aşamaya getirdikten sonra artan maliyetlerden dolayı olsa gerek işi yarım bıraktı. Daha sonra bakanlık tekrar ihaleyi sözleşmeyi fes etmiş yeniden ihale yapacağı söylenmiş ama maalesef günümüze kadar bir çivi bile çakılmadı. Yüklenici firma 2021 yılında temelini atarken 500 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Yozgat Şehir Stadyumu yaklaşık dört yıl olmuş maalesef atıl durumda. Anadolu tabiriyle kaderine terk edilmiş” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK OY VEREN İLLERİN BAŞINDA”

Stadyumun tamamlanması konusunda yetkililere seslenen Yaşar, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı Yozgat size Türkiye'de en çok oy veren illerin başında geldi. Yozgat yüzde 76 Sayın Cumhurbaşkanı’na ve AK Parti'ye oy verdi. Yozgat eskiden unutulan şehir denirdi şimdi adeta uyutulan şehir haline getirildi. Yazık bu kalan inşaat bu memleketin, Yozgat'ın kaderi böyle olmamalı” ifadelerini kullandı.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak konu ile ilgili bölge bakanına rapor sunacaklarını ifade eden Yaşar, şu ifadeleri kullandı; “İlgili bölge bakanımız bu sorunun bu stadın sonunun takipçisi olacak, takipçisi olacağız. Bu memleket bizim Yozgat ve Yozgatlı bunu hak etmiyor. Yetkililere sesleniyoruz! Yozgat sahipsiz değil Yozgat'ın yarım kalan stadını bir an önce sahip çıkın tamamlayın. Aksi taktirde biz bunun arkasını hiçbir platformda bırakmayacağız, takipçisi olacağız.”

“KENDİ GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Yaşar, “Ben bütün Yozgatlı hemşerilerime şunu söylüyorum. Yozgat'a ve Yozgatlıya, Yozgatlı sahip çıksın. Kendi geleceğimize kendimiz sahip çıkalım. AK Parti'nin Yozgat'ta iki tane milletvekili, bir tanede Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'den bir milletvekilimiz var. Üç tane milletvekilimiz var ama stadyum ile ilgili bir gayret bir faaliyet göremiyoruz. Biz buradan onları da göreve davet ediyoruz. Bir an önce Yozgat'a sahip çıkın diyoruz” dedi.