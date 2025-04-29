Spor Toto Teşkilatı ile Yozgat Valiliği arasında imzalanan protokolün ardından başlayan çalışmalar, şehirdeki sporseverler ve vatandaşlar merakla takip edilirken proje inşaatının ne durumda olduğunu sorduk.

İNŞAAT SÜRECİ İLERLİYOR

Yozgat Şehir Stadyumu inşaatının başlaması için gerekli resmi protokoller, Spor Toto Teşkilatı ile Yozgat Valiliği arasında imzalanan bir anlaşma ile tamamlandı.

Ardından, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile inşaatı üstlenecek olan Şen Mermer Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi firması arasında da resmi protokol gerçekleştirildi.

Bu anlaşmalarla birlikte, Yozgat'ın yeni spor tesisi için süreç hız kazandı ve inşaat çalışmalarına başlandı.

İNŞAATTA YÜZDE 65 TAMAM!

Yetkililer, Yozgat Şehir Stadyumunun yaklaşık yüzde 65’inin tamamlandığını bildirdi.

Şehir Stadyumu inşaatında aktif olarak 80 işçi çalıştığını söyleyen yetkililer, projede belirlenen hedeflere ulaşmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini aktardı.

Proje yetkilileri, inşaatın resmi iş programına göre yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Yetkililer, yoğun ve özverili çalışmalar ile takvimin öne çekilmesi, hatta mümkünse yeni sezona yetiştirilmesini planlıyor.

Stadyumda sağlıklı bir zemin oluşturulması için gerekli olan direnaj çalışmaları için malzemelerin sahaya ulaştığını söyleyen yetkililer, bu çalışmaların hızla ilerlediği ifade etti.

Yetkililer, çimlendirme çalışmalarına başlandığı ve seyircilerin gireceği turnikelere kadar tüm malzemelerin stadyuma getirildiğini bildirdi.

Stadyumun iç mekanlarında, tüm mekanik malzemelerin sahaya ulaştırıldığı ve yerleştirilmeye başlandığı bildiren yetkililer, protokol tribününde, havalandırma ve klima tesisatlarının montajına devam edildiğini aktardı.

Tribün altındaki soyunma odaları ve lavaboların da tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden yetkililer, diğer yandan ise tüm tribünlerin mekanik ve elektriksel altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İnşaatın önemli aşamalarından biri olan betonarme çalışmalarının, önceki ihaleden kalan kısımlarla birlikte tamamlandığını ifade eden yetkililer, betonarmenin iki buçuk ay içinde tamamen bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Kale arkası tribünlerinin yalıtım işlemlerine de başlandığını aktaran yetkililer, “Dış cephe giydirme işlemleri de hızla ilerliyor ve inşaatın dış görünümü belirginleşiyor” dedi.

YENİ SEZON İÇİN HEDEFLER BÜYÜYOR

Yozgat Şehir Stadyumu, tamamlandığında sadece şehirdeki spor altyapısını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda şehrin sosyal ve kültürel yapısına da katkı sağlayacak.

Yozgatlı vatandaşlar ve sporseverler, bu modern tesisin tamamlanmasını dört gözle bekliyor.

Yetkililer, projeyi yeni sezona yetiştirmeyi planlarken çalışmaların da hızla devam etmesi için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Kamera: Emre Akses