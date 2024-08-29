Yozgat’ın yetiştirdiği tecrübeli teknik adam Polat Özkan, Şehir Stadyumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Polat Özkan, kaderine terk edilen Yozgat Şehir Stadyumu hakkında açıklama yaptı.

“Şehrin insanlarıyla alay etmeyi bırakın” diyen Polat, “Türkiye’nin en iyi zeminine sahip olan Bozok stadı yıkılmış, yerine aynısını tekrar yapmayı tahahhüt etmiştiniz” dedi.

“4 YILDIR YETKİLİLER SUS PUS!”

Özkan açıklamasında, “4 yıldır yetkililer sus pus! Türkiye’nin en iyi zeminine sahip olan Bozok stadı yıkılmış, yerine aynısını tekrar yapmayı tahahhüt etmiştiniz. Yıkıldığına mı yanalım, yapılacak stadın hiç bir özelliği olmadığına mı, aynı yere tekrar yapıldığına mı? Ya da yapılmadığına mı? Bu işin muhatapları, sessizliğini koruyor. Eğer bizim gücümüz yetmiyor derseniz biz de sineye çekeriz. Bu şehrin insanları ile alay etmeyi bırakın. Bu şehrin, taraftarın, futbol takımlarının vebali bu işin sorumluları her kimse onların üstündedir” ifadelerini kullandı.