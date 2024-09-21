Yozgat Şehir Hastanesinin ev sahipliğinde Türkiye’de ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanser hastalığına dikkat çekildi.

Kanser Çalıştayı, Türkiye, İtalya, Kuzey Makedonya ve Ürdün'den politika yapıcılar, doktorlar, akademisyenler, kanser hastaları, Sivil Toplum Örgütleri, gençler ve gençlik çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılara teşekkür eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yozgat Şehir Hastanesinin ev sahipliğinde Türkiye’de ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanser hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kanser çalıştayı düzenledik. Kanser Çalıştayı, Türkiye, İtalya, Kuzey Makedonya ve Ürdün'den politika yapıcılar, doktorlar, akademisyenler, kanser hastaları, STK'lar, gençler ve gençlik çalışanlarının katılımıyla düzenlendi. Çalıştaya, katkılarından dolayı başta Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan’a, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Karaarslan`a, Prof. Dr. Hamdi Temel’e, Dr. Öğretim Üyesi Özlem ŞAhin Akboğa, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu’na, Uz. Dr. Hanife Erik’e, Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürümüz Hakkı Yurtlu’a, Hemşire Canan Şener’e, Psikolog Nisa Altınkeser’e, Kuzey Makedonya’dan Psikolog Biljana Atanasovska ve Katerina Petrovska, İtalya’dan Daniele Salvatori ve Anna Laura Zironi, Ürdün’den Mohammad Maitah ve Omar Alzubi’a, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı ve üyelerine, Yozgat Şehir çalışanlarına, katılımcılara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.