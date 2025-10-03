Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alımlar mülakatsız gerçekleştirilecek ve göreve başlayacak personelin maaşları en az 50 bin TL olacak.

Başvurular Başladı

Yayımlanan resmi duyuruda, personel alımlarında KPSS puan üstünlüğünün esas alınacağı, sürekli işçi alımlarında ise KPSS şartı aranmayacağı ve kura yöntemiyle belirleneceği bildirildi. Personel başvurularının başladığı, sürekli işçi alımlarının ise 3 Ekim ile en geç 6 Ekim tarihleri arasında başlatılmasının planlandığı kaydedildi.

Alım Yapılacak Şehir Hastaneleri

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çok sayıda şehir hastanesi için personel alımı gerçekleştirilecek. Bunlar arasında Ankara Bilkent, Ankara Etlik, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar, İzmir, Bursa, Kayseri, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Eskişehir ve Yozgat şehir hastaneleri ile birlikte toplam 25’in üzerinde şehir hastanesi bulunuyor.

Mülakat Şartı Yok

Bakanlık, alımlarda şeffaf ve adil bir süreç yürütüleceğini vurguladı. Buna göre:

Personel alımı, yalnızca KPSS puan sıralamasına göre yapılacak.

Sürekli işçi alımı ise KPSS şartı olmadan noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Detaylar ve Başvuru Süreci

Başvuru şartları ve kadroların mezuniyet durumuna göre belirleneceği ifade edilirken, adayların başvurularını e-Devlet üzerinden ya da İŞKUR aracılığıyla yapabilecekleri kaydedildi. Bakanlık, bu kapsamda sürecin kısa sürede tamamlanacağını ve yeni kadroların şehir hastanelerinde göreve başlayacağını duyurdu.