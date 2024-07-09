Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Servisinde açılacak çocuk kütüphanesi için kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan tarafından yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören çocuk hastaların ve refakatçilerinin tedavi sürecinde klinikte geçirilen sürenin daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulacak kütüphane için kitap bağışı kampanyası başlatıldığı bildirildi.

“HEP BİRLİKTE EL ELE KÜTÜPHANEMİZİ KURUYORUZ”

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastane 4. katında kurulacak olan kütüphanenin tüm kat servislerine ve diğer kattaki tedavi gören çocuklara da hitap edeceğini belirterek, "Servisimizde kalan bazı hastalarımızın tedavileri uzun sürebilmektedir. Bu süreç içerisinde hem hasta çocuklarımıza hem de refakatçilerine yönelik oluşturacağımız kütüphane ile daha kazançlı zaman geçirebilecekler. Kütüphanemizin temizliği ve kontrolü her zaman en üst seviyede yapılacak. Kütüphanemizi oluşturmak için ihtiyacımız olan çocuk kitaplarını hastane personeline yaptığımız çağrı ile temin edeceğiz. Kitaplarımızın kontrolünü de yaparak raflara yerleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve idari ekibi hazırlanan kitap toplama kampanyası broşürü ile servisleri gezerek personeli bilgilendirdi. Kitap toplama kampanyasının 1 hafta süreceği bildirildi.