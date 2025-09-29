Yozgat Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen denetim ekibi tarafından kapsamlı bir şekilde denetlendi. 6 kişilik uzman ekip, hastanenin birçok biriminde detaylı incelemelerde bulundu.

Denetim kapsamında; İş Sağlığı ve Güvenliği, Otelcilik Hizmetleri, Otomasyon Sistemleri, Eczane ve Eczane İşleyişi ile Servislerin ve Polikliniklerin genel durumu titizlikle gözden geçirildi. Yerinde yapılan denetimlerde, hem işleyiş hem de hizmet kalitesi açısından önemli değerlendirmeler yapıldı.

Denetim sonunda ekip, elde edilen bulgular doğrultusunda ilgili birimlere yönelik ayrıntılı raporlar hazırlayarak yetkililere sundu. Yapılan incelemelerin, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi ise denetimlerin, hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak adına önemli olduğunu belirterek, ekiplerin öneri ve tespitlerinin titizlikle değerlendirileceğini ifade etti.