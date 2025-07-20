Hastane yetkilileri, özellikle sağlıklı yaşlanma sürecinin önemi üzerinde durarak, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların her zaman profesyonel destek alabilecekleri “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı”nın aktif olarak hizmet verdiğini duyurdu.

Yozgat Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek, uzun vadede hastalıklardan korunmak için sigarayı bırakmak şarttır. Bu konuda kararlı olan vatandaşlarımız, yalnız değildir. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, uzman ekipleriyle telefonun diğer ucunda, her an yanınızda” ifadeleri kullanıldı.

Sigara kullanımının başta akciğer hastalıkları, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, sigarayı bırakmanın yalnızca bireysel sağlık için değil, toplumun genel sağlığı için de kritik olduğu vurgulandı. Hastane yetkilileri, “Sigara bırakma sürecinde motivasyonun korunması, doğru bilgi ve destekle mümkündür. Bu nedenle ALO 171 hattını arayarak ücretsiz ve gizli danışmanlık hizmetinden faydalanmak büyük önem taşımaktadır” dedi.

Vatandaşlara, sigarayı bırakma konusunda uzman psikologlar, sağlık personeli ve danışmanlardan oluşan ekiplerin rehberlik ettiği bu hizmetin, bağımlılıkla mücadelede etkin bir araç olduğu belirtildi. Ayrıca, sigarayı bırakan bireylerin yaşam kalitesinde gözle görülür iyileşmeler yaşadığı ve sağlık risklerinin önemli ölçüde azaldığına dikkat çekildi.

Yozgat Şehir Hastanesi, sigarayı bırakmak isteyen herkesi bu ücretsiz destek hattını aramaya davet ederken, “Unutmayın, sağlıklı yaşlanmak ve sevdiklerinizle uzun yıllar birlikte olabilmek için atacağınız her adım çok değerli. Sigarayı bırakmak zor değil, doğru destekle mümkün. Biz, ALO 171’de sizi bekliyoruz” çağrısında bulundu.