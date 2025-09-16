16 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00 – 19.00 arasında farklı branşlarda poliklinikler hasta kabul edecek.
16 Eylül Salı Günü Hangi Poliklinikler Açık Olacak?
Mesai dışı hizmet kapsamında üç branşta poliklinik hizmeti verilecek:
Dahiliye Polikliniği – Uz. Dr. Aykut Özbek
Plastik Cerrahi Polikliniği – Op. Dr. M. Furkan Açıl
Ortopedi Polikliniği – Op. Dr. Bahadır Doğu
Ayaktan Hasta Kabulü Yapılacak
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, mesai dışı polikliniklerde ayaktan hasta kabulü gerçekleştirileceği vurgulandı. Böylece mesai saatleri içinde hastaneye gelemeyen vatandaşların, akşam saatlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri hedefleniyor.
Sağlıkta Erişim Kolaylığı
Yozgat Şehir Hastanesi’nin mesai dışı uygulaması, özellikle çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Hastane yönetimi, belirlenen tarihlerde hizmet verecek polikliniklerin ilerleyen günlerde çeşitlendirilerek devam edeceğini bildirdi.