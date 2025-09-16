Yerköy Devlet Hastanesinde anne sütü ve emzirme eğitimi
Yerköy Devlet Hastanesinde anne sütü ve emzirme eğitimi
İçeriği Görüntüle

16 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00 – 19.00 arasında farklı branşlarda poliklinikler hasta kabul edecek.

16 Eylül Salı Günü Hangi Poliklinikler Açık Olacak?

Mesai dışı hizmet kapsamında üç branşta poliklinik hizmeti verilecek:

Dahiliye Polikliniği – Uz. Dr. Aykut Özbek

Plastik Cerrahi Polikliniği – Op. Dr. M. Furkan Açıl

Ortopedi Polikliniği – Op. Dr. Bahadır Doğu

Mesai Dışı Poliklinik (1)

Ayaktan Hasta Kabulü Yapılacak

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, mesai dışı polikliniklerde ayaktan hasta kabulü gerçekleştirileceği vurgulandı. Böylece mesai saatleri içinde hastaneye gelemeyen vatandaşların, akşam saatlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri hedefleniyor.

Mesai Dışı Poliklinik

Sağlıkta Erişim Kolaylığı

Yozgat Şehir Hastanesi’nin mesai dışı uygulaması, özellikle çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Hastane yönetimi, belirlenen tarihlerde hizmet verecek polikliniklerin ilerleyen günlerde çeşitlendirilerek devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Hasan Toygar Avcı