Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, İdari izinlerle birlikte 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili süresince Acil Servis’te 7 bin 120 hastaya hizmet verdiklerini açıkladı.

Bayram tatili süresince verilen sağlık hizmetlerini değerlendiren Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan şunları söyledi: “9 günlük tatil boyunca Acil Servis, Yoğun Bakım, Ameliyathane, Doğumhane ve tüm yataklı servislerimizde kesintisiz sağlık hizmetlerimiz devam etti. Bayram tatili süresince toplam 7 bin 120 hastaya hizmet verilirken Kurban Bayramının ilk günü kurban kesimi esnasında yaralanan 103 vatandaşımız acil servisimizde tedavi aldı. Bayram tatilinde Bayram için tatile Yozgat’a gelenler de düşünülerek Acil Servise ihtiyaca uygun takviyeler yapıldı. Bu yoğun günlerde Sağlık personelimiz; yoğun bir çalışma düzeni ve ekip anlayışı içerisinde görevlerini yerine getirdi. Acil Servis Birimimizde 9 günlük tatil süresince Yozgat merkez, İlçe ve Köylerden ayrıca misafir olarak Yozgat’ta bulunan 7 bin 120 hastaya, Yataklı Servislerimizde ise 473 hastaya sağlık hizmeti verdik. Bu süreçte 95 hastamızın ameliyatı ise başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek, tedavisi yapıldı. Yoğun bakımlarımızda ise 150 hastamız tedavi aldı. Doğum salonlarımızda ise 61 bebek dünyaya geldi. Bayram boyunca yoğun bir şekilde çalışarak özveriyle görevini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım ve vatandaşlar adına teşekkür etmek isterim. Hastalarımıza da acil şifalar dilerim.”