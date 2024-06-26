İç Hastalıkları Uzmanı Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Sıcak havalarda yaşamsal önem taşıyan bol su tüketimini hatırlatarak yaz aylarını sağlıklı geçirmek için özellikle tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak havalarda günlük en az 2 ila 2,5 litre su tüketmesini dinlenmeyi ihmal etmemeleri gerekiyor” dedi.

Başhekim Kozan yaz aylarında sıvı tüketimi ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yaz aylarında aşırı sıvı kaybı tehlike oluşturmaktadır. Bilinmelidir ki su, toksik maddelerin atılmasını sağlamaktadır. Su, böbreklerin ve idrar yolunun düzgün çalışmasını destekler. Ayrıca vücuttan atık maddelerin ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu durum böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır. Su az tüketildiğinde; deri elastikiyetinde azalma, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kan basıncı düşüklüğü gibi şikayetler görülebilir. Bu bulgulara rağmen gerekli su alınmazsa ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Vücut suyun üçte ikisi içme yoluyla, geri kalanı da besinler sayesinde almaktadır. Ancak çay kahve ve diğer içeceklerin tüketimi vücudun su ihtiyacının karşılanması için yeterli değildir. Bu içecekler hem idrar söktürücü özelliğinden dolayı vücuttan sıvı atılımını artırır hem de suyun içindeki faydalı mineralleri içermez.”

Günlük su ihtiyacının dışında fazla tüketimin de zararlarını anlatan Kozan, açıklamasını şöyle tamamlandı: “Gereğinden fazla su tüketilmesinin de vücut için zararları vardır. Fazla su tüketmek sıvı elektrolit denge bozukluğuna neden olabilir. Sıvı tüketimi gün içerisine yayılmalı ve anlık içilen suyun miktarı fazla olmamalıdır. Özellikle kalp ve böbrek hastalarının doktorlarına sorarak günlük alması gereken su miktarı ayarlanmalıdır.”