Yozgat Şehir Hastanesi 4. katında hazırlanan çocuk kütüphanesi hem serviste kalan çocuklara hem de tüm hastanede tedavi alan çocuklara hitap edecek.

Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Ak Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Memur Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Metin Ercan, hastane idari ekibi ve personellerin katılımıyla hizmete girdi.

Açılışta sonrası konuşan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan; “Hastanemiz bünyesinde kurulan çocuk kütüphanemizde 2000’e yakın kitap bulunuyor. Kitaplarımız Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Hatice Aydın Hanım öncülüğünde titizlikle incelenerek çocuklarımız için en uygun kitaplar raflara yerleştirildi. Kitaplarımız ilkokul, ortaokul, lise ve üzeri dengi çocuklarımız için ayrı ayrı raflarda hizmetine girdi. Hastanemizde tedavi gören çocuklarımız hem kütüphanemizde ve hem de odalarında daha verimli zaman geçirebilecekler. Bilgi ve becerileri arttırabilecekler. Kütüphanemizin bulunduğu katta Çocuk Servisleri, Ergoterapi Ünitesi ve Çocuk Gelişimi bölümleri hizmet veriyor. Yozgat’ın sağlığı için her zaman çalışmaya devam ettiğimiz gibi insan odaklı çalışmalarımızı da ihmal etmiyoruz. Kütüphanemizin kurulmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, kütüphanenin her türlü enfeksiyon riskine karşı da sürekli olarak temizleneceğini söyledi.