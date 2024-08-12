Yozgat Şehir Hastanesinde bir süre önce göreve başlayan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nazlı Aylin Vural başarılı ameliyatlara imza atıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Op. Dr. Nazlı Aylin Vural; “Yozgat Şehir Hastanesinde Laparoskopik Cerrahi ve diğer yöntemlerle başarılı sonuçlar alıyoruz. Laparoskopik cerrahi, kadın sağlığı alanında elimizdeki en güçlü yöntemlerden biri. Küçük kesilerle yapılan bu minimal invaziv cerrahi daha az ağrı ve daha az enfeksiyon riski anlamına geliyor. Birçok jinekolojik problemi çözmede etkin bir yöntem olan laparoskopi, jinekolojik onkolojide kanser vakalarında da modern cerrahinin sunduğu en önemli avantajlardan biri. Bu cerrahi yöntem sayesinde kadınların yaşam kalitesi artıyor ve kısa sürede sağlıklarına kavuşabiliyorlar” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Hastanemizde yeni göreve başlayan Jinekolojik Onkolojik Cerrahisi Branşı ve Cerrahi Onkoloji Branşı başarılı ameliyatlara imza atmaya başladı. Hastanemiz teknik imkanlar bakımından çok zengin bir skalaya sahip. Op. Dr. Nazlı Aylin Vural ve Op. Dr. Özhan Albayrak’ın göreve başlaması hastalarımızın başka ille gitmelerine gerek kalmadan hastanemizde tedavi görmelerine ve şifayı bulmalarına vesile oldu” şeklinde konuştu.

Kadınlarda genital organlarda meydana gelen kanser türlerinin ve kanser öncüsü oluşumların iyileştirildiği tedavi dalına jinekolojik onkoloji cerrahi adı veriliyor. Son zamanlarda gittikçe artan jinekolojik onkoloji vakalarının erken teşhisi, önlenmesi ve tedavisinde büyük rol oynuyor. Jinekolojik onkoloji hastalarının tanı ve tedavileri oldukça detaylı incelemeler ve tetkikler gerçekleştirilerek yapılıyor. Jinekolojik onkoloji cerrahisinde kadın sağlığını kadın dış genital organı vulvadan yumurtalıklara kadar detaylı olarak ele alıp ve kanser tedavisini gerçekleştiriyor. Bu alandaki kanser türleri ise şunlar: Vulva Kanseri, Endometriyum Kanseri, Yumurtalık Kanseri, Serviks (Rahim ağzı) Kanseri