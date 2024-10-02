Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü ekibi ile yaşlı hastalara ziyaretler yapılarak, yaşlılık döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

“Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır” diyen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan “Tecrübeleri ve yaşanmışlıklarıyla geçmişten geleceğimizi aydınlatan, gölgesinde hayat bulduğumuz kıymetli çınarlarımızın Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yaşlılar günü kapsamında hastane ana girişinde eğitim birimi personeli tarafından kurulan stantta vatandaşlar broşürlerle bilgilendirildi.