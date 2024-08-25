Yozgat Şehir Hastanesi KBB hekimi Op. Dr. Taha Yasin Yıldız, baş boyun bölgesinde görülen kanserlerden yaklaşık yüzde 5'i tükürük bezi kanserleri olduğunu söyledi.

Yozgat Şehir Hastanesine boynundaki şişlikten dolayı başvuran 56 yaşındaki hastanın tetkiklerinden sonra ameliyat kararını verdiklerini söyleyen Op. Dr. Yıldız, ameliyatla ilgili bilgiler verdi.

Op. Dr. Yıldız, “Baş boyun bölgesinde görülen kanserlerden yaklaşık yüzde 5'i tükürük bezi kanserleridir. Bunlardan ise en sık gorüleni parotis tümörleridir. Genellikle iyi huylu (benign) olsa da, bazıları kötü huylu (malign) olabilir. Parotis kanserinin birincil tedavisi genellikle cerrahidir. Tümörün boyutuna, konumuna ve yayılımına bağlı olarak farklı cerrahi yöntemler kullanılır. Parotidektomi adı verilen bu ameliyatta, tümör ve çevresindeki sağlıklı doku çıkarılır. Yüz sinirlerine yakınlık durumu cerrahi zorluklar yaratabilir. Hastamız 56 yaşında polikliniğimize boyunda şişlik şikayetiyle geldi. Yaptığımız kontroller sonucunda ameliyata karar verdik. Bu ameliyatta Parotidektomi yöntemini kullandık. Hastanın boyun bölgesinden 5 cm boyutunda kitle çıkardık. Ameliyat sonrasındaki sürecini de takip ettiğimiz hastamız sağlığına kavuştu. Hastanemizde bu tür ameliyatları başarıyla yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.