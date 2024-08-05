Anne ve Bebek Dostu Hastane unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesinde “1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası” dolayısıyla anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme stanttı açıldı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Hekimi Uz. Dr. Dilara Doğan, Emzirme Danışmalığı ve Laktasyon Polikliniği Hemşiremiz Nergis Ulucan tarafından personele ve vatandaşlara açılan stantta bilgilendirilme yapılarak broşürler dağıtıldı.

Stantta Emzirme Danışmalığı ve Laktasyon Polikliniği Hemşiresi Nergis Ulucan tarafından personele eğitim verildi.

Şehir hastanesinde tedavi gören anne ve anne adayları da unutulmayıp, Kadın Hastalıkları Servisi ve LDRP Ünitesinde lohusa şerbeti ikram edildi.