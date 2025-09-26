Hastane poliklinik girişine kurulan stantta, şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri hakkında broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Eğitim Birimi tarafından organize edilen etkinliğe Dahiliye Uzmanı Dr. Aykut Özbek, Diyetisyen Buse Ünsal Bozkuş ve diyabet hemşireleri katıldı. Uzmanlar, aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve diş çürüğü gibi birçok sağlık sorunuyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Etkinlikte yapılan bilgilendirmelerde, özellikle ilave şeker kullanımının sınırlandırılmasının önemine vurgu yapıldı. Günlük alınması gereken şeker miktarının, toplam enerji ihtiyacının %10’unu geçmemesi gerektiği; bunun da ortalama bir birey için yaklaşık 50 gram (10 tatlı kaşığı) şekere denk geldiği belirtildi.

Uzmanlar, hazır gıdaların etiketlerinin dikkatle okunması, “ilave şeker içermez” ibareli ürünlerin tercih edilmesi, çocukların beslenmesinde ise şekerli gıdalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Kahvaltılık gevrekler, meyveli yoğurtlar ve paketli içeceklerin çoğunun yüksek miktarda şeker içerdiğine dikkat çekilerek, bu ürünlerin daha sağlıklı alternatiflerle değiştirilebileceği belirtildi.

Etkinlikte ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, toplumda şeker tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi, bu tür etkinliklerle halk sağlığına katkı sağlamayı ve vatandaşların daha bilinçli tercihler yapmalarını hedeflediklerini belirtti.