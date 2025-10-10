Yozgat Şehir Hastanesi acil servis personeline yönelik iletişim eğitimi düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim kapsamında, hastane psikologlarından Zehra Kılıçarslan Borhan tarafından acil servis personeline yönelik “Acil Servis Dinamikleri, Zor Hastalar ve Etkili İletişim” konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimde, hasta ve hasta yakınlarıyla doğru ve etkili iletişimin önemi vurgulandı. Acil servis gibi stres düzeyinin yüksek olduğu birimlerde iletişim becerilerinin güçlendirilmesinin, sağlık hizmetlerinin niteliğini doğrudan artırdığı ifade edildi.

Psikolog Zehra Kılıçarslan Borhan, “Acil servis, hastanemizin en yoğun ve stresli birimlerinden biri. Sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve personel-hasta iletişimini güçlendirmek amacıyla bu eğitimi her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi, bu tür eğitimlerin hem çalışan memnuniyetine hem de hasta güvenliğine katkı sağladığını, benzer çalışmaların diğer birimlerde de devam edeceğini bildirdi.