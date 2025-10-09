Yozgat Şehir Hastanesi’nde idari personele “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar” konulu bir eğitim programı düzenlendi.

Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, hastane bünyesinde görev yapan idari personel katılım sağladı. Eğitim programı, Yasemin Doğru ve Ahmet Furkan Ünlüer tarafından verildi.

Katılımcılar, resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar, belge formatları, dil ve üslup kullanımı, yazım kuralları ile resmi yazışmalarda yapılan yaygın hatalar gibi konularda kapsamlı bilgilendirildi.

Eğitim sırasında örnek yazışmalar üzerinden uygulamalı anlatımlar yapılarak konular daha anlaşılır hale getirildi. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra pratik örneklerle de desteklenen eğitim sayesinde, resmi yazışma süreçlerinde daha etkin ve doğru bir yaklaşım sergileyebilecekleri bilgileri edinme fırsatı buldu.

Yaklaşık bir saat süren eğitim, katılımcıların konuya ilişkin sorularını yöneltmeleriyle interaktif bir şekilde devam etti. Sorulara verilen yanıtlarla birlikte, günlük iş akışında karşılaşılan yazışma problemleri ve çözüm yolları da ele alındı.