Yozgat Şehir Hastanesinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla staja başlayan öğrencilere uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla eğitim birimi koordinatörlüğünde planlanan oryantasyon eğitim programı düzenlendi.
Oryantasyon eğitim programında; hastanenin ve yöneticilerin tanıtımı, hastanenin misyonu, vizyonu, temel değerleri, staj süreciyle ilgili genel bilgiler, stajyerlerin hastanede uyması gereken hastane içi kurallar, kurum kültürü, iletişimde dikkat edilecek hususlar, hasta güvenliğinin sağlanması, hasta transferi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hasta mahremiyeti ve hasta bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konularında eğitimler verildi.
Konuyla ilgili konuşan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Geleceğin sağlıkçılarına staj hayatlarında başarılar diliyorum. Stajları süresince en iyi şekilde eğitimlerini tamamlayacakları kanaatindeyim” dedi.
Yozgat Şehir Hastanesinde bir gün süren oryantasyon eğitimine Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ön lisans ve lisans düzeyi 97 stajyer öğrenci katıldı.