18 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00 – 19.00 arasında farklı branşlarda poliklinikler hasta kabul edecek.

18 Eylül Salı Günü Hangi Poliklinikler Açık Olacak?

Mesai dışı hizmet kapsamında dört branşta poliklinik hizmeti verilecek:

Çocuk Polikliniği – Uz. Dr. Nur Mutlu, Uz. Dr. Öykü Deniz Kanbur

Çocuk Cerrahi Polikliniği – Op. Dr. Serkan Odabaşı

Plastik Cerrahi Polikliniği – Op. Dr. M. Furkan Açıl

Dahiliye Polikliniği – Uz. Dr. Aykut Özbek

Ayaktan Hasta Kabulü Yapılacak

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, mesai dışı polikliniklerde ayaktan hasta kabulü gerçekleştirileceği vurgulandı. Böylece mesai saatleri içinde hastaneye gelemeyen vatandaşların, akşam saatlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri hedefleniyor.

Uygulama Devam Edecek

Yozgat Şehir Hastanesi’nin mesai dışı uygulaması, özellikle çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Hastane yönetimi, belirlenen tarihlerde hizmet verecek polikliniklerin ilerleyen günlerde çeşitlendirilerek devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Hasan Toygar Avcı