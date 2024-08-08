Yozgat Şehir Hastanesi Acil Servis Acil Tıp Uzmanı Dr. İsmail Ağı tarafından Kardiyo Pulmoner Resusitasyon (CPR) ve Temel ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimde yaşanabilecek bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, görevli sağlık ekiplerinin olay yerine intikaline kadarki sürede, yaralıların hayatının kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar anlatıldı.

Eğitimde ayrıca yetişkin ve Çocuklarda Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR)’un nasıl yapıldığı Defibrilatör ve Acil Çantası içinde yer alan aletler tanıtılarak hangi durumda, ne zaman, nasıl işe yaradığı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Günümüzde çokça rastlanan boğaza yabancı madde tıkanmasıyla nefes alamama durumunda Heimlich Manevrasının yetişkin ve çocuklarda nasıl uygulanacağı sonrasında yapılacaklar uygulamalı olarak gösterilirdi. Eğitimde ayrıca kalp masajı yapılırken yanlış uygulamanın önüne geçilmesi gerektiği üzerinde durularak doğru kalp masajı şekli anlatıldı. Eğitim sonrasında katılımcılardan gönüllüler mankenler üzerinde Heimlich manevrası ve kalp masajı yaptılar.