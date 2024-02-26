Sağlıkta alt yapısını güçlendirerek sayılı illerden olma yönünde hızla ilerleyen Yozgat Şehir Hastanesinde hastane yöneticileri de hasta ve yakınlarını yalnız bırakmıyor. Belirlenen program çerçevesinde hastanede tedavi gören hastaları odalarında ziyaret eden yöneticiler, hasta ve yakınları ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve hastane yönetimi de hastanedeki Çocuk Servisi’ni ziyaret etti. Tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler vererek ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başhekim Kozan ve yöneticiler, miniklerle ilgilendi. Hasta yakınları ile de sohbet eden Başhekim Kozan ve yöneticiler, hasta ve hasta yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

“ÖNCELİKLİ AMACIMIZ MEMNUNİYET”

Ziyaretten sonra konuşan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan “Öncelikli amacımız hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti” diyerek şunları söyledi; “Yönetimimizle birlikte çocuk servisimizi ziyaret ettik. Serviste kalan hasta ve yakınlarının varsa sorunlarını ve taleplerini dinledik. Hediyelerimizi takdim ettiğimizdeki çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Servis personellerimiz hastalarımızın en iyi şekilde tedavilerini uygulamakta. Bizler de bunları hasta yakınlarından teyitlerini alıyoruz. Yozgat’ta sağlık hizmetinde en iyisini sunmak için çalışmalara devam edeceğiz.”

“EVİMİZİ ARATMAYAN ORTAM”

Hastanede oğlu için tedavi aldıklarını ifade eden Merve Türker, ilk olarak acile başvurduklarını söyledi.

Doktorunun tedavisi için serviste kaldıklarını ifade eden Türker, “Tedavi sürecimiz çok iyi devam ediyor. Evimizi aratmayan bir ortamda olduğumuzu belirtmek isterim. Acil servis, çocuk servisi personellerine doktorumuza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün de başhekimimizin ziyaretiyle memnuniyetimizi kendisine ilettik. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.