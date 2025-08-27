Başhekim Op. Dr. Murat Başer’in başkanlığında düzenlenen toplantıya, idari ekip ile ilgili şirket yöneticileri katıldı.

Toplantıda, sağlık tesislerinde güvenliğin sağlanması, risklerin azaltılması ve olası kazaların önlenmesine yönelik alınması gereken önlemler ele alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan Başhekim Başer, “Personelimizin, hastalarımızın ve hasta yakınlarının güvenliği bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, riskleri en aza indirmek ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak adına gerekli tüm tedbirleri değerlendirdik ve uygulamaya koymak üzere kararlar aldık” dedi.