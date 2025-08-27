Başhekim Op. Dr. Murat Başer’in başkanlığında düzenlenen toplantıya, idari ekip ile ilgili şirket yöneticileri katıldı.

Sorgun Kaymakamı Canpolat’tan Aydıncık ziyareti
Sorgun Kaymakamı Canpolat’tan Aydıncık ziyareti
İçeriği Görüntüle

Tesis Güvenliği Toplantısı Yapıldı1

Toplantıda, sağlık tesislerinde güvenliğin sağlanması, risklerin azaltılması ve olası kazaların önlenmesine yönelik alınması gereken önlemler ele alındı.

Tesis Güvenliği Toplantısı Yapıldı2

Toplantının ardından açıklama yapan Başhekim Başer, “Personelimizin, hastalarımızın ve hasta yakınlarının güvenliği bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, riskleri en aza indirmek ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak adına gerekli tüm tedbirleri değerlendirdik ve uygulamaya koymak üzere kararlar aldık” dedi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan