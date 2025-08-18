Başarılı Hemşireye Teşekkür Belgesi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yapan hemşire Sema Çakır, fedakârlığı ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Başhekim Prof. Dr. Murat Başer yaptığı açıklamada, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin görünmeyen kahramanları olduğunu vurguladı.

Başar, “Hemşireler yalnızca tedavi sürecine katkı sağlamakla kalmaz; aynı zamanda hastalara umut ve güven verir. Her koşulda sabır ve güleryüzle görevlerini yerine getirmeleri, hasta ve yakınlarının zor zamanlarında en büyük desteklerinden biridir” ifadelerine yer verdi.

Başhekim Prof. Dr. Murat Başer’in oluruyla Sema Çakır’a takdim edilen teşekkür belgesi, meslektaşlarının moralini yükseltmenin yanı sıra hastane ortamındaki güven ve motivasyonu artırmayı hedeflendi

Başer, hemşirelerin başarılarının ve güler yüzlerinin daim olmasını diledi.