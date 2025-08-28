Yozgat Şehir Hastanesi’nde görevli Merhume Derya Balta, dün sabah saatlerinde meydana gelen elim bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Hastane camiasında derin üzüntü yaratan haber, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimlik binası önünde düzenlenen törenle Merhume Derya Balta için son görev yapıldı. Mesai arkadaşları, gözyaşları ve dualarla onu uğurladı.

Cenaze namazı, öğle namazına müteakip Yozgat Çapanoğlu Camii’nde kılındı. Cenaze törenine Balta’nın ailesi, yakınları ve çok sayıda hastane personeli katıldı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde gerçekleştirilen cenaze namazının ardından Derya Balta, Hüzni Baba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, Merhume Derya Balta’ya Allah’tan rahmet kederli ailesine, sevenleri ve mesai arkadaşlarına sabırlar diledi.