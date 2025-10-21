Yozgat Şehir Hastanesinde hizmet veren Gebe Okulu bünyesinde, gebelere yönelik “Gebelikte Diş Bakımı” konulu eğitim düzenlendi.

Diş Hekimi Berat Akses tarafından verilen eğitimde, gebelik sürecinde ağız ve diş sağlığının önemi, diş eti hastalıklarının anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkileri, doğru ağız bakımı alışkanlıkları ve güvenli tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, anne adaylarının daha sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri amacıyla düzenlenen eğitimlerin haftada bir kez gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Anne adaylarımızın bilinçli ve sağlıklı bir gebelik dönemi yaşamaları için düzenli olarak devam eden Gebe Okulu eğitimlerimize tüm gebelerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.