Etkinliğe, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcıları Dr. İsmail Şimşek, Ecz. Furkan Erciyas ve fizyoterapistler katıldı.

Fizik Tedavi Salonunda gerçekleşen kutlamada pasta kesimi yapılarak, günün anlam ve önemine ilişkin Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek, fizyoterapistlerin sağlık sistemindeki yerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başhekim Op. Dr. Murat Başer ise şu ifadeleri kullandı; “Fizyoterapistlerimiz, hastaların yaşam kalitesini artırmada, fonksiyonel bağımsızlıklarını kazanmalarında ve yeniden hayata tutunmalarında büyük rol oynuyor. Özveriyle çalışan tüm fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapi Günü’nü kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum.”